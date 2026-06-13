Mondiali 2026, Pulisic sostituito al 45' per infortunio: le condizioni

Ansia in casa Stati Uniti per le condizioni di Christian Pulisic. L'esterno offensivo del Milan, tra i grandi protagonisti dell'esordio degli Usa ai Mondiali 2026, è stato sostituito al 45' del match contro il Paraguay dopo un problema al bicipite femorale destro guardando la ripresa dalla panchina. Ma su Pulisic si respira ottimismo, la sostituzione è stata effettuata per precauzione e dovrebbe prenderer parte alla seconda partita contro l’Australia prevista venerdì. "Non ci siamo voluti prendere nessun rischio" ha confermato il ct Pochettino.