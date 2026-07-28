Lazio, idee rossonere per l'attacco: Fullkrug e Gimenez

La Lazio valuta il mercato degli esuberi per rinforzare l'attacco, monitorando con attenzione i profili di Niclas Fullkrug e Santiago Gimenez. Nelle ultime ore è emersa la pista che porta a Follkrug, trentatreenne ex Milan attualmente di proprietà del West Ham e legato ai britannici fino al 2028, per il quale si ipotizza un trasferimento in prestito a condizioni economiche favorevoli dato che il giocatore tornerebbe volentieri in Italia.
Resta invece più complicata la strada che conduce a Gimenez, venticinquenne fuori dai piani del Milan e frenato da dubbi sulle condizioni fisiche dopo i recenti problemi alla caviglia, un'operazione che i biancocelesti potrebbero eventualmente imbastire soltanto nelle battute finali della sessione di trasferimenti e con il forte sostegno economico del club rossonero. Lo scrive il Corriere dello Sport.