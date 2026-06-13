Mondiali 2026, esordio da sogno per gli Usa: travolto il Paraguay 4-1 a Los Angeles

La sfida si sblocca già al 7' del primo tempo grazie a una fiammata di Christian Pulisic: l'attaccante del Milan si accende sulla fascia e mette al centro un pallone velenoso che manda in tilt la retroguardia sudamericana, provocando il maldestro autogol di Damián Bobadilla. Il monologo statunitense prosegue e, dopo un gol annullato a Folarin Balogun per fuorigioco, il raddoppio si concretizza al 31'. È ancora Pulisic a inventare, penetrando tra le maglie avversarie e servendo a Balogun un assist perfetto che la punta trasforma in rete con una conclusione chirurgica. Il sipario virtuale sull'incontro cala nel quinto minuto di recupero della prima frazione: Malik Tillman lancia nello spazio profondo il solito Balogun, glaciale nel trafiggere il portiere avversario con un gran sinistro per il 3-0 che manda le squadre a riposo.