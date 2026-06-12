Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

L'agente del classe 2003, Martin Guastadisegno, è sbarcato da poche ore nella Capitale per fare il punto con la dirigenza. Le pretendenti non mancano, soprattutto all'estero, con la Premier League che sarebbe meta gradita per l'ex Juve. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il giocatore spinge per un'avventura in Inghilterra. L'Aston Villa di Unai Emery lo ha messo nel mirino per supportare Watkins (offrendo anche la vetrina della Champions), ma occhio anche all'interesse del Bournemouth che si è fatto avanti nelle ultime ore. Forte anche la pista Bundesliga, con il Borussia Dortmund che necessità di una rivoluzione in attacco e avrebbe trovato nell'esterno argentino il giusto profilo. La richiesta della Roma per far scattare il semaforo verde è di 40 milioni di euro (il che garantirebbe una plusvalenza di 25 milioni, essendo l'argentino a bilancio per 15).