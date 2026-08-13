Reijnders-City, è già addio: trattativa in corso con l'Al Qadsiah, quanto incassa il Milan

Milan che intanto osserva molto interessato perché se la trattativa andasse in porto i rossoneri incasserebbero 10 milioni. Nell'estate del 2025 infatti il club rossonero cedette il giocatore al club di Pep Guardiola per una parte fissa di 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus, di cui 5 già incassati grazie alla matematica qualificazione del City alla Champions League 2026-2027. I restanti 10 milioni di euro di bonus erano originariamente legati a obiettivi personali e di squadra molto complessi e a lungo termine. Al momento della firma, però, la dirigenza del Milan ha inserito una postilla a dir poco lungimirante: in caso di cessione anticipata del centrocampista prima del 2030, il Manchester City è obbligato a versare immediatamente al Milan tutti i bonus rimanenti, indipendentemente dal raggiungimento dei risultati sportivi.