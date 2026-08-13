Reijnders-City, è già addio: trattativa in corso con l'Al Qadsiah, quanto incassa il Milan

13 Ago 2026 - 13:56
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Tijjani Reijnders potrebbe lasciare il Manchester City dopo solo una stagione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Al Qadsiah (squadra in cui gioca Mateo Retegui) è molto avanti nella trattativa con i Citizens per l'acquisto del centrocampista olandese. L'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro con Reijnders che, però, non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. Il Nottingham Forest è interessato e resta alla finestra, tutto dipenderà dalla decisione dell'ex Milan.  

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Milan che intanto osserva molto interessato perché se la trattativa andasse in porto i rossoneri incasserebbero 10 milioni. Nell'estate del 2025 infatti il club rossonero cedette il giocatore al club di Pep Guardiola per una parte fissa di 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus, di cui 5 già incassati grazie alla matematica qualificazione del City alla Champions League 2026-2027. I restanti 10 milioni di euro di bonus erano originariamente legati a obiettivi personali e di squadra molto complessi e a lungo termine. Al momento della firma, però, la dirigenza del Milan ha inserito una postilla a dir poco lungimirante: in caso di cessione anticipata del centrocampista prima del 2030, il Manchester City è obbligato a versare immediatamente al Milan tutti i bonus rimanenti, indipendentemente dal raggiungimento dei risultati sportivi.

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