Roma, si complica l'affare Rodrigo Mora: l'ostacolo sono le condizioni del riscatto, si tratta

I lusitani infatti, che hanno accettato di privarsi del giovane talento offensivo davanti a un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro (il pacchetto complessivo è di 50 mln), vogliono avere la quasi certezza che la Roma riscatti il classe 2007 al termine della prossima stagione. I requisiti posti dai capitolini non hanno soddisfatto, al momento, Villas-Boas ma i dialoghi tra le parti stanno continuando con la speranza di trovare presto una quadra.