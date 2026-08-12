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Roma, si complica l'affare Rodrigo Mora: l'ostacolo sono le condizioni del riscatto, si tratta

I giallorossi non mollano il fantasista portoghese ma il Porto non concede sconti

12 Ago 2026 - 14:58
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La strada per vedere Rodrigo Mora con la maglia della Roma non è ancora totalmente in discesa. Anzi, secondo O Jogo, la trattativa tra i capitolini e il Porto sarebbe in una fase di stallo. Tra le parti infatti, non c'è ancora accordo riguardo le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto da parte dei giallorossi. Un dettaglio tutt'altro che banale.

I lusitani infatti, che hanno accettato di privarsi del giovane talento offensivo davanti a un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro (il pacchetto complessivo è di 50 mln), vogliono avere la quasi certezza che la Roma riscatti il classe 2007 al termine della prossima stagione. I requisiti posti dai capitolini non hanno soddisfatto, al momento, Villas-Boas ma i dialoghi tra le parti stanno continuando con la speranza di trovare presto una quadra.

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