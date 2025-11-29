Milan-Lazio, finale infuocato: mano di Pavlovic in area, ma il VAR non assegna il rigore

Finale di partita infuocato in Milan-Lazio. A pochi istanti dal triplice fischio, la squadra biancoceleste ha reclamato un calcio di rigore per fallo di mano di Pavlovic in area di rigore. Inizialmente, l'arbitro Collu aveva concesso solamente il calcio d'angolo ma, una volta richiamato dalla sala VAR, si è recato al monitor per rivedere l'episodio. Una scelta che non è andata giù a Massimiliano Allegri: l'allenatore rossonero, nervosissimo visto il risultato in bilico, si è presentato di fronte al direttore di gara che, dopo qualche protesta di troppo, l'ha espulso. Ma non è finita: uscendo dal campo, un componente della panchina della Lazio, successivamente espulso anche lui, ha attaccato l'allenatore rossonero che a sua volta ha risposto a tono alzando la tensione a bordo campo.