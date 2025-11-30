Milan, cinismo e solidità difensiva per compensare i limiti offensivi: Allegri ha trovato la sua strada

Il filo conduttore dei successi negli scontri diretti è che sono stati tutti di misura, (tre 1-0, un 2-1), tutti frutto di partite estremamente solide, attente e concrete, in cui la squadra ha saputo sfruttare al massimo le occasioni. La partita contro la Lazio, in questo senso, è stata particolarmente emblematica, perché i rossoneri hanno sofferto a tratti, ma nel concreto rischiato pochissimo. C'è stato da ringraziare Maignan in un paio di occasioni nel primo tempo, è vero, ma una volta sbloccato l'incontro hanno inserito il cruise control e portato a casa il match, al netto del caos finale per il rigore non dato ai ragazzi di Sarri.