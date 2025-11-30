Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Milan, cinismo e solidità difensiva per compensare i limiti offensivi: Allegri ha trovato la sua strada

Lo score nei big match parla chiaro: tutte vittorie di misura, che però valgono una classifica da sogno

di Daniele Pezzini
30 Nov 2025 - 08:36

Un'altra vittoria fondamentale, altri tre punti per consolidare una classifica che si fa ogni weekend più interessante. Grazie al successo contro la Lazio il Milan ha inanellato il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato, confermandosi regina dei big match: da inizio stagione la squadra di Max Allegri ha incontrato 6 delle prime 8 (manca all'appello solo il Como), portando a casa 16 punti su 18 disponibili. Ha battuto Bologna, Napoli, Roma, Inter e Lazio, ha pareggiato contro la Juventus. Ora è lì, che le guarda tutte dall'alto in basso.

Il filo conduttore dei successi negli scontri diretti è che sono stati tutti di misura, (tre 1-0, un 2-1), tutti frutto di partite estremamente solide, attente e concrete, in cui la squadra ha saputo sfruttare al massimo le occasioni. La partita contro la Lazio, in questo senso, è stata particolarmente emblematica, perché i rossoneri hanno sofferto a tratti, ma nel concreto rischiato pochissimo. C'è stato da ringraziare Maignan in un paio di occasioni nel primo tempo, è vero, ma una volta sbloccato l'incontro hanno inserito il cruise control e portato a casa il match, al netto del caos finale per il rigore non dato ai ragazzi di Sarri.

È stata una vittoria certamente con meno patemi di quella del derby, ma che anche con quella ha diversi punti in comune. Il Milan ha dei chiari limiti offensivi, che diventano ancora più evidenti quando manca Pulisic, ma compensa con una grande organizzazione, che esalta le qualità dei difensori e che permette a tutti di potersi esprimere con pericolosità nella metà campo avversaria. Al momento, insomma, Allegri sembra aver trovato la formula magica per far girare al meglio la squadra, anche se la stagione è lunga e col passare dei mesi diventerà sempre più fondamentale l'apporto in zona gol di giocatori fin qui poco presenti come Nkunku e Gimenez, ma anche Rabiot, che da quel punto di vista può certamente crescere.

Nel frattempo però è giusto godersi la classifica, nonché un calendario in cui il peggio è ampiamente alle spalle: c'è la Supercoppa a metà dicembre, ma da qui al prossimo mese e mezzo ci sarà da affrontare Torino, Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina, prima della suggestiva sfida al Como.

Milan-Lazio, le immagini della sfida

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

milan

Ultimi video

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

02:25
DICH CONCEICAO POST JUVE-CAGLIARI 29/11 DICH

Conceiçao: "Non siamo stati bravi all'inizio, poi bene con la reazione al gol subito"

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

03:00
DICH MAROTTA 2 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Dopo il calcio ho un sogno nel cassetto..."

01:09
La Roma e il primo posto

La Roma e il primo posto

01:30
Il record di Ostigard

Il record di Ostigard

01:44
La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

I più visti di Milan

Contro la Lazio basta una zampata di Leao: Allegri batte anche Sarri e vola in vetta alla classifica

INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

Chi è Alessandro Longoni, il pararigori del Milan che ha portato l'U17 al bronzo mondiale

Tare ritrova la Lazio: da Klose a Milinkovic-Savic, quanti colpi in biancoceleste

Maignan alza ancora la saracinesca. Voti alti a Leao e alla difesa, Nknunku di nuovo rimandato

Milan, Allegri: "Bello vincere il derby ma ora testa alla Lazio. Pulisic out, Saelemaekers recupera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Qualif. Europei U19 femminili, le Azzurrine battono la Bielorussia 2-0
23:38
Milan, Leao segna ed esulta: "Sto imparando, Allegri è un vincente"
23:33
Milan, Tomori: "Siamo una vera squadra. Scudetto? Continuiamo così"
22:25
Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"
21:27
Bari, Magalini: "Ci scusiamo per il ko con l'Empoli"