Real Madrid, piace Schlotterbeck per la difesa

Il Real Madrid è alla ricerca di rinforzi per la difesa e negli ultimi giorni il nome più gettonato sembra essere quello di Nico Schlotterbeck. Il centrale del Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel 2027 ma al momento le trattative per il rinnovo sono bloccate. Il classe '99 rappresenterebbe un investimento anche per il futuro e la sua esperienza nelle competizioni europee potrebbe convincere i Blancos ad affondare il colpo in estate oppure già a gennaio. Il Borussia, però, chiederebbe almeno 70 milioni di euro per lasciarlo partire.