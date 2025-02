Da Antonio Silva a Gonçalo Ramos: Mendes sbarca in Italia e tenta Milan e Juve

Non è passato in secondo piano - e come poteva, vista la notorietà della figura - lo sbarco di Jorge Mendes ieri pomeriggio, a Torino. Il potente procuratore portoghese, che con la sua agenzia Gestifute cura gli affari di tantissimi protagonisti del mondo del calcio (da Cristiano Ronaldo a Sergio Conceiçao e figlio, da Mourinho a Bernardo Silva e così via). Ufficialmente Mendes è arrivato in Italia per seguire dal vivo il figlio 12enne, impegnato col Porto nella Carnival Kup, ma - come segnala Tuttosport - avendo portato con sé l'uomo dei contratti e il fotografo della sua agenzia che solitamente immortala i calciatori con le nuove maglie, il viaggio non può non nascondere motivi di mercato, a poche ore dal gong finale di lunedì sera.