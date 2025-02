Milan-Gimenez, è fatta: l'attaccante guarderà il derby a San Siro

Il sì di Gimenez ha dato una grossa mano al Milan nel portare avanti la ragnatela nelle ultime ore, per un affare del genere (soprattutto nel mercato di gennaio) è normale avere accelerate e frenate, ma gli olandesi sono stati comunque irremovibili sulla richiesta di 40 milioni di euro ecco perché Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno dato il via libera all'ultimo rilancio per avvicinarsi molto, bonus compresi, a quella cifra. Gli olandesi hanno accettato tanto che Gimenez domenica sarà a Milano per svolgere le visite mediche, in serata sarà a San Siro per seguire il derby da spettatore.