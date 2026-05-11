Milan-Leao ai titoli di coda: i rossoneri aprono alla cessione. Lo Utd ci pensa

Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuota
© afp | Contestazione Milan
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Emissari del club inglese hanno seguito il portoghese già in diverse occasioni: la sua storia con i rossoneri sembra ormai agli sgoccioli
Quella tra Leao e il Milan sembra una storia d'amore ai titoli di coda. Anche contro l'Atalanta Rafa è stato additato dai tifosi come uno dei principali responsabili della crisi: dagli spalti sono piovuti copiosi fischi per il portoghese, non solo al momento in cui ha lasciato il campo. San Siro ha rimarcato ogni suo errore: dai tiri poco in bocca a Carnesecchi a ogni tocco impreciso.
A questo punto il rapporto con il tifo rossonero sembra quasi irrecuperabile: nulla è impossibile, ma la sensazione è che sia il Milan che Leao abbiano bisogno di fare un passo oltre per il proprio bene reciproco. Per questo in estate è probabile che ci sia apertura verso eventuali offerte per Rafa. I rossoneri dal canto loro sono consapevoli che, nonostante la stagione di alti e bassi, il portoghese sia un ottimo giocatore. Ha ancora due anni di contratto a 7 milioni a stagione, questa quindi sarebbe la finestra ideale in cui provare a venderlo per evitare di deprezzarlo avvicinandosi alla scadenza. Anche perché, al momento, i discorsi per un eventuale rinnovo sono totalmente congelati. Per tutte queste ragioni è lecito pensare che in estate possa bastare un'offerta intorno ai 50 milioni per strappare la maglia rossonera dal petto di Leao.
Al momento a Casa Milan non sono ancora arrivate richieste o offerte ufficiali. Il mercato intorno a Leao deve ancora accendersi. Qualcosa sullo sfondo però già si muove: il Manchester United ha messo il 10 rossonero nella lista dei possibili rinforzi. Tanto che emissari dei Red Devils avrebbero seguito da vicino il portoghese già in diverse occasioni: nello scialbo 0-0 con la Juventus e nell'ultimo sciagurato ko contro l'Atalanta. Dal Diavolo ai Red Devils la distanza non è poi così tanta.
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