Milan-Leao ai titoli di coda: i rossoneri aprono alla cessione. Lo Utd ci pensa

A questo punto il rapporto con il tifo rossonero sembra quasi irrecuperabile: nulla è impossibile, ma la sensazione è che sia il Milan che Leao abbiano bisogno di fare un passo oltre per il proprio bene reciproco. Per questo in estate è probabile che ci sia apertura verso eventuali offerte per Rafa. I rossoneri dal canto loro sono consapevoli che, nonostante la stagione di alti e bassi, il portoghese sia un ottimo giocatore. Ha ancora due anni di contratto a 7 milioni a stagione, questa quindi sarebbe la finestra ideale in cui provare a venderlo per evitare di deprezzarlo avvicinandosi alla scadenza. Anche perché, al momento, i discorsi per un eventuale rinnovo sono totalmente congelati. Per tutte queste ragioni è lecito pensare che in estate possa bastare un'offerta intorno ai 50 milioni per strappare la maglia rossonera dal petto di Leao.