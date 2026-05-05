Il Milan fa sul serio per Koné: spunta la clausola nel contratto del canadese

È bastata una sola stagione a Ismaël Koné per entrare di diritto nella lista dei migliori centrocampisti della Serie A. Arrivato un anno fa dal Marsiglia, il canadese classe 2002 si è rivelato uno dei protagonisti dell'ottima stagione del Sassuolo di Grosso. I dati parlano per lui: sempre presente (32 partite giocate), buono contributo sia offensivo (6 gol in campionato) che difensivo. Qualità che il ragazzo ha messo in mostra anche a San Siro col bel gol firmato nel 2-2 contro i rossoneri. Igli Tare ha parlato così di lui: "Ha fatto molto bene quest'anno. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti", le parole del ds albanese. Un apprezzamento che sfocia nel concreto interessamento del Milan per il ragazzo.