MANOVRE ROSSONERO

Il Milan fa sul serio per Koné: spunta la clausola nel contratto del canadese

Il centrocampista classe 2002 ha impressionato alla sua prima stagione di Serie A: Tare al lavoro per aggirare la clausola da 35 miloni 

05 Mag 2026 - 19:16
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È bastata una sola stagione a Ismaël Koné per entrare di diritto nella lista dei migliori centrocampisti della Serie A. Arrivato un anno fa dal Marsiglia, il canadese classe 2002 si è rivelato uno dei protagonisti dell'ottima stagione del Sassuolo di Grosso. I dati parlano per lui: sempre presente (32 partite giocate), buono contributo sia offensivo (6 gol in campionato) che difensivo. Qualità che il ragazzo ha messo in mostra anche a San Siro col bel gol firmato nel 2-2 contro i rossoneri. Igli Tare ha parlato così di lui: "Ha fatto molto bene quest'anno. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti", le parole del ds albanese. Un apprezzamento che sfocia nel concreto interessamento del Milan per il ragazzo.

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Il Diavolo l'anno prossimo giocherà sicuramente una competizione europea e quindi il primo obiettivo del mercato in arrivo dovrà essere, per forza di cose, quello di allungare la rosa. In tal senso il canadese del Sassuolo è un profilo che alletta molto i rossoneri: è giovane (tra poco compirà 24 anni), ha un ingaggio contenuto e conosce già bene il calcio italiano.

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Un anno fa, il Sassuolo l'ha pagato "appena" 12 milioni e Giovanni Carnevali già si frega le mani per la plusvalenza in arrivo. Sul canadese però non c'è soltanto il Milan: tanti club in Premier avrebbero espresso il loro interesse. Si prospetta dunque un'asta per il calciatore? Non esattamente. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano infatti, nel contratto di Kone sarebbe presenta una clausola da 35 milioni valida fino a fine luglio. I rossoneri però vorrebbero spendere un po' meno.

Per questo è possibile che nelle prossime settimane parta una vera e propria trattativa con il Sassuolo: l'obiettivo di Tare sarebbe quello di abbassare il prezzo del cartellino, magari inserendo anche una contropartita. Il Milan però segue con attenzione Koné e la situazione potrebbe subire un'accelerata nelle prossime settimana: i rossoneri infatti potrebbero tentare di chiudere il colpo prima dell'inizio del Mondiale, palcoscenico in cui il canadese potrebbe attirare nuovi pretendenti. 

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