Milan, tutto torna in discussione: da Allegri a Modric, che futuro senza Champions?

Il problema è che non solo Modric svuotare l'armadietto di Milanello, perché uscire dalle prime quattro, specie in fondo a una stagione così in cui si era annusata per qualche tempo aria da scudetto, certificherebbe anche il fallimento di Max Allegri, che non a caso è andato ripetendo per tutta la stagione quale fosse l'obiettivo della società e, di conseguenza, suo e della squadra. Allegri è tornato a Casa Milan per riaprire al Diavolo le porte dell'Europa. Se Juve e Roma, per non dire Como, gliele sbattono in faccia, con tra l'altro l'opzione Nazionale sempre all'orizzonte, non è affatto detto che resti dov'è. E d'altronde non è stato certo un bel Milan, figurarsi l'umore del popolo rossonero se dovesse finire per essere anche un Milan sconfitto.