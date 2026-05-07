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Milan tra clausola e valutazione ballano più di 100 milioni: Leao senza acquirenti, via ma solo in super-saldo

Con un contratto in scadenza nel 2028 è questa l'estate per provare a monetizzare, ma...

07 Mag 2026 - 09:01
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A quasi 27 anni, li compirà il prossimo 10 giugno, dovrebbe essere nel pieno della sua maturità calcistica, invece ondeggia sempre più tra i marosi dell'incompiutezza. La stagione che per molti sarebbe dovuta essere quella della rinascita e del definitivo salto di qualità, con una piena assunzione di responsabilità nel suo ruolo di leader non solo tecnico, si è trasformata per Leao in una progressiva deriva verso la marginalità, tanto che domenica, nell'incrocio decisivo in chiave Champions per il Milan contro l'Atalanta, rischia di finire in panchina, come un gregario qualsiasi. Il portoghese, che Allegri ha provato invano a trasformare in una prima punta, ha latitato sotto il piano realizzativo (ma con lui anche tutto il resto di un reparto offensivo asfittico) e fallito sotto quello comportamentale, alimentando un rebus tattico e morale la cui soluzione pare oggi una sola: la separazione a fine anno.

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Leao ha un contratto con il Milan sino al giugno 2028 e una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Il valore di quest'ultima è puramente formale: nessun club al mondo spenderebbe mai tanto per il portoghese. Il Milan stesso sa che verosimilmente una valutazione tra i 50 e i 60 milioni potrebbe essere congrua in sede di trattativa, specie se il Mondiale alle porte dovesse rivelarsi positivo per il portoghese. A quelle cifre Leao potrebbe diventare dunque un'occasione: ora come ora, però, l'eventuale acquirente pronto a coglierla manca. Il problema, insomma, è questo: se il rapporto tra il Milan e Leao è ai titoli di coda, non c'è al momento all'orizzonte un nuovo partner interessato. E con il contratto in scadenza nel 2028 questa non è una buona notizia per il Milan: l'estate per provare a monetizzare è questa, a meno di scommettere un'altra volta su una maturazione sin qua non arrivata.

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