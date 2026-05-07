Milan tra clausola e valutazione ballano più di 100 milioni: Leao senza acquirenti, via ma solo in super-saldo

Leao ha un contratto con il Milan sino al giugno 2028 e una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Il valore di quest'ultima è puramente formale: nessun club al mondo spenderebbe mai tanto per il portoghese. Il Milan stesso sa che verosimilmente una valutazione tra i 50 e i 60 milioni potrebbe essere congrua in sede di trattativa, specie se il Mondiale alle porte dovesse rivelarsi positivo per il portoghese. A quelle cifre Leao potrebbe diventare dunque un'occasione: ora come ora, però, l'eventuale acquirente pronto a coglierla manca. Il problema, insomma, è questo: se il rapporto tra il Milan e Leao è ai titoli di coda, non c'è al momento all'orizzonte un nuovo partner interessato. E con il contratto in scadenza nel 2028 questa non è una buona notizia per il Milan: l'estate per provare a monetizzare è questa, a meno di scommettere un'altra volta su una maturazione sin qua non arrivata.