Lo United scuote il mercato: c'è fiducia per il doppio colpo Tonali-Ederson a centrocampo

Il ritorno in Champions League richiede grandi investimenti e il Manchester United ha già le idee chiarissime su come rivoluzionare la propria rosa in vista del mercato estivo. L'obiettivo della dirigenza dei Red Devils è quello di costruire una mediana d'élite, fisica e completa, e per farlo il club inglese ha avviato una duplice, concreta trattativa per portare a Old Trafford due pezzi da novanta: Sandro Tonali ed Ederson. Un doppio investimento molto oneroso che sarebbe finanziato anche dal mercato in uscita e dai 44 milioni di euro che arriveranno dal riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli.