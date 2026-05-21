Lo United scuote il mercato: c'è fiducia per il doppio colpo Tonali-Ederson a centrocampo

Il club inglese al lavoro per una doppia operazione da sogno

21 Mag 2026 - 14:49
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Il ritorno in Champions League richiede grandi investimenti e il Manchester United ha già le idee chiarissime su come rivoluzionare la propria rosa in vista del mercato estivo. L'obiettivo della dirigenza dei Red Devils è quello di costruire una mediana d'élite, fisica e completa, e per farlo il club inglese ha avviato una duplice, concreta trattativa per portare a Old Trafford due pezzi da novanta: Sandro Tonali ed Ederson. Un doppio investimento molto oneroso che sarebbe finanziato anche dal mercato in uscita e dai 44 milioni di euro che arriveranno dal riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli. 

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Ederson, sorpassato l'Atletico: venerdì l'addio all'Atalanta

 Quello di Ederson è un epilogo ormai già scritto. Il centrocampista brasiliano classe 1999 chiuderà la sua avventura a Bergamo dopo la sfida contro la Fiorentina, in programma venerdì 22 maggio alle ore 20:45. Con un contratto in scadenza nel 2027 e nessuna intenzione di rinnovare, questa estate rappresenta infatti l'ultima ocacsione per la Dea di monetizzare al massimo.

La dirigenza nerazzurra non farà sconti e ha fissato a 50 milioni di euro, chiarendo di considerare insufficienti i 40 milioni fin qui ventilati dall'Inghilterra. Sul giocatore era forte il pressing dell'Atletico Madrid, che aveva già trovato un'intesa di massima sull'ingaggio, ma la prepotente intromissione dello United ha stravolto il quadro con un'offerta migliore al calciatore mettendo sul piatto circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. 

Tonali, il Newcastle spara alto

 Se la trattativa per Ederson sembra ben avviata, quella per Sandro Tonali si preannuncia invece più complicata, sebbene sponda United filtri grande ottimismo. Il centrocampista ex Milan sbarcato in Premier nel 2023 per circa 60 milioni di euro in questi anni è diventato una bandiera dei Magpies, che infatti non intendono fare sconti: per cedere Tonali servono almeno 100 milioni di euro, ma questo al momento non sembra spaventare i Red Devils. 

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