Genoa: Lorenzo Colombo è tutto rossoblù, contratto fino al 2029

21 Mag 2026 - 12:24
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Con la salvezza aritmetica è scattata anche l'ultima delle condizioni che obbligano il Genoa al riscatto dell'attaccante Lorenzo Colombo, le altre erano almeno 22 presenze e 5 reti. E oggi l'attaccante ex Milan ha firmato con il club rossoblù un contratto sino al 20 giugno 2029. Nato nel 2002 Colombo ha collezionato con il Genoa 37 presenze segnando 7 gol e fornendo due assist, contribuendo con le sue prestazioni, soprattutto dall'arrivo di De Rossi, alla risalita in classifica sino alla salvezza. "Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall'atmosfera che c'è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori" è stato il commento che il giocatore ha affidato alle pagine ufficiali del club rossoblù. "Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento-ha spiegato lo chief of football Diego Lopez-. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l'apporto in campo e nello spogliatoio".

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