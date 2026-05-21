Il Genoa riscatta Colombo: quanto incassa il Milan

Il Genoa riscatta Lorenzo Colombo dal Milan, ai rossoneri una cifra intorno ai 7 milioni di euro: le condizioni per il riscatto a titolo definitivo erano legate a presenze, gol segnati e salvezza dei liguri. Questo il comunicato ufficiale dei rossoblù: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".