Clamoroso dal Brasile: il Milan ci prova per Thiago Silva, presentata l'offerta

Thiago Silva di nuovo al Milan? Possibile. Secondo i Espn i rossoneri avrebbero offerto al brasiliano di concludere la carriera al Milan con un contratto fino al giugno del 2027. Il 41enne è attualmente svincolato dopo l'avventura al Porto: già la scorsa estate era stato accostato ai meneghini con cui ha già giocato dal 2009 al 2012. Classe 1984, Thiago Silva ha scelto di non restare in Portogallo nonostante una clausola presente nel suo contratto che prevedeva il rinnovo automatico per un'altra stagione.