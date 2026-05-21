Clamoroso dal Brasile: il Milan ci prova per Thiago Silva, presentata l'offerta

21 Mag 2026 - 17:58
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Thiago Silva di nuovo al Milan? Possibile. Secondo i Espn i rossoneri avrebbero offerto al brasiliano di concludere la carriera al Milan con un contratto fino al giugno del 2027. Il 41enne è attualmente svincolato dopo l'avventura al Porto: già la scorsa estate era stato accostato ai meneghini con cui ha già giocato dal 2009 al 2012. Classe 1984, Thiago Silva ha scelto di non restare in Portogallo nonostante una clausola presente nel suo contratto che prevedeva il rinnovo automatico per un'altra stagione.

Al Milan il centrale ritroverebbe Allegri, sempre che il tecnico venga confermato alla guida del club. Thiago Silva prenderà una decisione con calma: prima si godrà le vacanze e il Mondiale dalla televisione. Se decidesse di non appendere gli scarpini al chiodo, scrive sempre Espn, la destinazione più probabile per Thiago Silva sarebbe quella del Milan. In caso di ritiro invece, Thiago potrebbe iniziare la carriera d'allenatore all'interno del Chelsea, altro club con cui ha già giocato. Arrivato lo scorso dicembre al Porto, il 41enne ha vinto lo scudetto totalizzando 14 presenze.

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