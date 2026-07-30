Milan, terzo giorno della tournée: in Australia primo allenamento per Leao e Ramos

Nuova giornata per i Rossoneri che sono scesi in campo alle 12.30 per l'allenamento odierno con focus sulla parte tattica. Oggi è stato anche il primo allenamento di Rafael Leao e Gonçalo Ramos che, dopo una prima parte in palestra, hanno iniziato con un differenziato in campo per allinearsi ai compagni.

Nel pomeriggio Matteo Gabbia, Mario Gila, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono stati al Football Center di Osborne Park per un'attività sociale con i bambini seguito dall'associazione Telethon. Attività che ha coinvolto anche le Legends Christian Panucci e Serginho che si sono soffermati con i piccoli. I quattro calciatori hanno poi preso parte a due esperienze culturali in città.

In serata, anche il nuovo acquisto Sankhoun Diawara ha raggiunto Perth per unirsi ai Rossoneri. Domani, la squadra torna ad allenarsi con una seduta di allenamento in programma alle ore 12.30, sempre al Sam Kerr Football Center.