Inter, muro per Kamate: no alle offerte di Atletico Madrid e Palermo

L'Inter alza il muro per uno dei suoi giovani più interessanti: Issa Kamate. Il classe 2004 quasi certamente lascerà l'under23 nerazzurra per farsi le ossa in categorie più provanti della Serie C ma l'Inter vuole gestire al meglio l'uscita di un ragazzo che considera di grande talento. Per questo, secondo quanto riportano diverse fonti tra cui Mattoe Moretto, i nerazzurri avrebbero rispedito al mittente un'offerta importante del Palermo e diversi approcci dell'Alteitoc Madrid, che avrebbe preso il francese per la sua squadra B. I nerazzurri hanno posto delle condizioni molto chiare per la partenza di Kamate: almeno 6-7 milioni di eruo e una percentuale importante sulla futura rivendita.