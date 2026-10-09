MOSSE ROSSONERE

Il Milan lavora per il dopo Modric: Scott del Bournemouth nel mirino

Il centrocampista si è infortunato con l'Inghilterra: già fissato il prezzo, forte la concorrenza della Premier

09 Ott 2026 - 09:12
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"Mi sento bene. Ho ancora passione, forza fisica e ambizione. Voglio continuare a giocare finché mi sentirò così. Per quanto non lo so dire. Possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno o due anni". Così parlò Modric, fuoriclasse eterno ma non... eterno. Il Milan è già al lavoro per un futuro più o meno lontano senza il croato classe 1985 e avrebbe messo gli occhi su Alex Scott, centrocampista del 2003 in forza al Bournemouth, esploso nella scorsa stagione tanto da convincere il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel a convocarlo per la Nations League. Dove peraltro ha rimediato una lesione al quadricipite nella vittoria a valanga contro la Croazia che lo costringerà a restare fuori circa due mesi.

Un infortunio che, beffa del destino, lo costringerà a saltare la sfida di Europa League proprio contro i rossoneri del prossimo 22 ottobre al Vitality Stadium. Può agire da mezzala e da trequartista, unisce corsa alla tecnica: le sue prestazioni hanno ingolosito non soltanto il Milan, che vede in lui un importante investimento per il futuro. In Premier Arsenal e Chelsea lo hanno già messo nel mirino da tempo. Ma anche altri top club europei si sarebbero già messi in fila. E in questo scenario il Bournemouth, con cui il giocatore ha un contratto fino a giugno 2028, se la ride e ha già fissato il prezzo: oltre 50 milioni.

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