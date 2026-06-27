Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano

Con l'arrivo di Gonçalo Ramos inizia a prendere corpo il nuovo Milan di Ruben Amorim. Siamo solo all'inizio del mercato e serviranno altri acquisti, ma l'intenzione della proprietà è chiara: fare tutto il possibile per accontentare il tecnico portoghese e ricreare un po' di entusiasmo intorno all'ambiente, adesso fortemente depresso. Rosa alla mano i rossoneri hanno bisogno di almeno altri quattro acquisti di spessore per consegnare all'allenatore una squadra capace di eseguire i suoi dettami. Colpi magari non costosi quanto Ramos (valutato circa 70 milioni), ma comunque di sostanza (e con esperienza). Ciò al netto di arrivi di secondo piano utili per allargare la rosa in vista di una stagione ricca di impegni tra Italia ed Europa.