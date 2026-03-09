Pellegatti e il futuro di Allegri: "Resterà al Milan a una condizione"

Carlo Pellegatti guarda già all'estate e al futuro di Max Allegri al Milan: il mercato e le scelte della dirigenza saranno decisivi. Carlo Pellegatti guarda già all'estate e al futuro dell'allenatore rossonero: il mercato e le scelte della dirigenza saranno decisivi. Pellegatti: "Se ci sarà condivisione sugli acquisti, allora Allegri sta benissimo al Milan. Se la catena è che è l’ultimo a essere informato, allora non lo so. Mateta e André non erano acquisti di Tare e Allegri. Allegri voleva un difensore, a lui non va bene”.