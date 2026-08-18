Juventus, finalmente vicina la risoluzione di Arthur: è in bianconero dal 2020

Di sicuro è fuori dal progetto Juventus già da parecchio tempo ed è sotto contratto con i bianconeri dal 2020. Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Arthur, vicino finalmente a risolvere il proprio contratto. Andrà in scadenza il 30 giugno del 2027 e nell'ultima amichevole non è stato convocato da Spalletti, facendo capire che ormai la sua avventura alla Juve è arrivata alla fine. Il centrocampista è tornato a Torino dopo l’ultima esperienza al Gremio e la società vuole liberarsi del suo ingaggio prima della chiusura del mercato. Il problema è lo stipendio è particolarmente elevato. E' anche questo uno dei motivi che stanno mettendo i bastoni tra le ruote a Vincenzo Italiano che lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo del Besiktas. Italiano lo conosce molto bene, avendolo già guidato alla Fiorentina durante la stagione 2023/24.