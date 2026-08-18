La Fiorentina presenta Joao Mario: "Affronto la sfida con entusiasmo"

18 Ago 2026 - 19:44
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''Mi è piaciuto il progetto e affronto questa sfida con entusiasmo e voglia di dimostrare il mio valore''. E' quanto ha dichiarato Joao Mario durante la presentazione ufficiale oggi al Viola Park: il terzino portoghese classe 2000 è approdato alla Fiorentina dalla Juventus in prestito oneroso per 1,8 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a poco meno di 10. ''Non so quale sarà il mio futuro, adesso sono felice di essere qui e punto a fare una grande stagione - ha aggiunto Joao Mario che ha esordito venerdì scorso in Coppa Italia contro il Benevento mandando in gol Moise Kean -. Alla Juve non ho giocato come mi aspettavo, non è stato facile passare dal calcio portoghese a quello italiano anche se io ho cercato di dare il meglio. Però volevo dimostrare di poter stare in Serie A e credo di esserci riuscito quando mi sono trasferito al Bologna''. Ora questa nuova avventura agli ordini di Fabio Grosso: ''Il suo gioco offensivo mi piace molto e si addice a questa squadra piena di giocatori di qualità, credo che potremo fare bene anche se è presto per parlare di obiettivi: lo capiremo partita dopo partita puntando ad arrivare in fondo felici''. Q uanto alle sue condizioni fisiche l'ex bianconero, uscito anzitempo venerdì scorso per un fastidio, ha rassicurato: ''Mi sono fermato per precauzione, voglio essere pronto per la Roma''. Da oggi la Fiorentina ha ripreso la preparazione per l'esordio in campionato lunedì prossimo all'Olimpico contro i giallorossi. Mentre la dirigenza continua ad essere impegnata sul mercato sia in entrata che in uscita: l'offerta da 30 milioni del Como per Kean è stata rispedita al mittente, per aprire un'eventuale trattativa per un giocatore che il club viola, come ribadito anche di recente, ritiene un punto fermo, ne occorrono almeno 40. Per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo anche il romanista Soulé è tra i profili monitorati.

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