Milan, il giorno di Diego Moreira: arrivato a Milano, ora visite mediche e firma sul contratto

Il Milan abbraccia Diego Moreira: lo sbarco a Linate dell'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese è avvenuto intorno all'ora di pranzo, la sua prima giornata milanese continuerà con visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto.
Milan, quanto è costato Moreira
Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, suo agente, verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita del belga.
Retroscena Roma e Lipsia
Moreira a luglio era stato cercato dalla Roma ma l'offerta di 30 milioni era stato molto inferiore alla richiesta francese di 55. Negli ultimi giorni, invece, era stato trattato con forza dal Lipisa. I tedeschi però, una volta capite le richieste dello Strasburgo, avevano deciso di abbandonare la pista, virando su El Mala del Colonia.
Chi è Diego Moreira
Diego Moreira, classe 2004, ha grande agilità nell'uno contro uno e un ottimo dribbling. Partendo da sinistra o da destra, ama accentrarsi per concludere a rete o servire assist ai compagni, ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di quinto di centrocampo. Nato a Liegi e figlio d'arte (il padre Almami ha giocato con Standard Liegi, Amburgo e Partizan Belgrado), cresce nello Standard Liegi per poi passare al Benfica nel 2020. Con l'Under 19 lusitana vince la Youth League 2021/22 da protagonista (4 gol e 5 assist, di cui 2 in finale), giocando al fianco di compagni come Antonio Silva e Cher Ndour.
Dopo il debutto in prima squadra e divergenze sul rinnovo, nel luglio 2023 firma a parametro zero con il Chelsea. Debutta in League Cup con i Blues, ma passa poi in prestito al Lione (9 presenze) prima di rientrare a Londra a gennaio per aggregarsi alla formazione riserve. Nell'estate del 2024 passa a titolo definitivo allo Strasburgo, club della holding BlueCo (guidata dal proprietario del Chelsea Todd Boehly), per 8,5 milioni di euro. Coi francesi 76 presenze e 7 gol in due stagioni.