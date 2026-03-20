Milan, difficoltà in attacco nel 2026 e Leao non convocato: Allegri rispolvera Fullkrug
Solo sette gol segnati dalle punte da inizio anno e il tecnico dovrebbe lanciare Fullkrug dal 1' con Pulisic. Leao out
Vista l'assenza di Leao per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro (sabato farà gli esami), contro il Torino Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare titolare Niclas Fullkrug, arrivato nel mercato di gennaio e finora in campo dal primo minuto solo una volta in casa della Fiorentina, assieme a Christian Pulisic. Quella contro i granata potrebbe quindi essere la seconda volta del tedesco e come al Franchi il suo compagno dovrebbe essere l'americano.
Pulisic sta vivendo un periodo di evidente involuzione e non si è ancora sbloccato, ma è chiaro che anche dagli altri attaccanti in rosa (Leao 4, Nkunku 2, Fullkrug 1) era lecito aspettarsi numeri migliori. Oltretutto l'assenza di Leao in qualche modo "obbliga" Max Allegri a cambiare: non il modulo, che anche per la gara col Torino di sabato alle 18 sarà il 3-5-2 (il 4-3-3 resta solo una soluzione a partita in corso in caso di necessità), ma gli uomini. Per Fullkrug un banco di prova importante in una partita delicata, visto che i granata si sono rilanciati con la gestione D'Aversa, anche per rilanciare le speranze di un riscatto a fine stagione che al momento è tutt'altro che sicuro.
La difesa del Milan è al momento la migliore della Serie A, ma in attacco i numeri sono molto meno lusinghieri (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ha fatto peggio) e con l'arrivo del nuovo anno le difficoltà realizzative del Diavolo sono aumentate: solo 14 gol segnati nelle ultime 12 partite e solo 3 nelle ultime 4 (Parma, Cremonese, Inter e Lazio) che hanno allontanato dalla vetta i rossoneri, a cui stanno mancando le reti segnate dalle punte.
Quasi fatto il resto della formazione: sulla sinistra tornerà dal primo minuto Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, reduce da una pessima prestazione contro la Lazio, mentre a centrocampo si rivedrà Rabiot di rientro dalla squalifica. Per completare il reparto con il francese e Modric è ballottaggio tra Ricci e Fofana.