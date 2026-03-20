verso milan-torino

Milan, difficoltà in attacco nel 2026 e Leao non convocato: Allegri rispolvera Fullkrug

Solo sette gol segnati dalle punte da inizio anno e il tecnico dovrebbe lanciare Fullkrug dal 1' con Pulisic. Leao out

20 Mar 2026 - 17:57
videovideo

Vista l'assenza di Leao per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro (sabato farà gli esami), contro il Torino Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare titolare Niclas Fullkrug, arrivato nel mercato di gennaio e finora in campo dal primo minuto solo una volta in casa della Fiorentina, assieme a Christian Pulisic. Quella contro i granata potrebbe quindi essere la seconda volta del tedesco e come al Franchi il suo compagno dovrebbe essere l'americano. 

Pulisic sta vivendo un periodo di evidente involuzione e non si è ancora sbloccato, ma è chiaro che anche dagli altri attaccanti in rosa (Leao 4, Nkunku 2, Fullkrug 1) era lecito aspettarsi numeri migliori. Oltretutto l'assenza di Leao in qualche modo "obbliga" Max Allegri a cambiare: non il modulo, che anche per la gara col Torino di sabato alle 18 sarà il 3-5-2 (il 4-3-3 resta solo una soluzione a partita in corso in caso di necessità), ma gli uomini. Per Fullkrug un banco di prova importante in una partita delicata, visto che i granata si sono rilanciati con la gestione D'Aversa, anche per rilanciare le speranze di un riscatto a fine stagione che al momento è tutt'altro che sicuro.

La difesa del Milan è al momento la migliore della Serie A, ma in attacco i numeri sono molto meno lusinghieri (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ha fatto peggio) e con l'arrivo del nuovo anno le difficoltà realizzative del Diavolo sono aumentate: solo 14 gol segnati nelle ultime 12 partite e solo 3 nelle ultime 4 (Parma, Cremonese, Inter e Lazio) che hanno allontanato dalla vetta i rossoneri, a cui stanno mancando le reti segnate dalle punte.

Quasi fatto il resto della formazione: sulla sinistra tornerà dal primo minuto Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, reduce da una pessima prestazione contro la Lazio, mentre a centrocampo si rivedrà Rabiot di rientro dalla squalifica. Per completare il reparto con il francese e Modric è ballottaggio tra Ricci e Fofana. 

Leggi anche

Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno. Leao è sul mercato, ma quanto vale?

milan
leao
fullkrug
torino

Ultimi video

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

00:36
INCIDENTE DEVRIES SRV

De Vries a muro nelle libere 1 a Jarama

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

00:18
DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

03:03
DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

00:53
DICH ALLEGRI PRE TORINO DICH

Allegri: "Scudetto? L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

01:06
DICH CUESTA PRE CREMONESE DICH

Cuesta: "Fare di tutto per vincere"

02:10
Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:32
Retegui il sogno Milan

Retegui il sogno Milan

01:40
Il bomber Lewandowski

Il bomber Lewandowski

01:47
Le italiane e l'Europa

Le italiane e l'Europa

01:38
Juve, Locatelli e Boga ex

Juve, Locatelli e Boga ex

02:29
Clip Piantanida Grosso

Un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra: situazione complicata per la squadra di Grosso alla vigilia del match con i bianconeri. Frank Piantanida ci racconta sviluppi e retroscena

01:55
La storia di Milan-Torino

La storia di Milan-Torino

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

I più visti di Milan

"Gioca sempre da solo", Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione: il retroscena di Lazio-Milan

13 DICH ALLEGRI SU LEAO PULISIC DICH

Allegri: "Così ho calmato Leao. Vi spiego la lite"

Allegri: "Gimenez convocato, in attacco bisogna darsi tutti una svegliata. Così ho calmato Leao"

Difficoltà in attacco nel 2026 e Leao non convocato: Allegri rispolvera Fullkrug

DICH ALLEGRI PRE TORINO DICH

Allegri: "Scudetto? L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

Fofana

Fofana: "Allegri mi vuole offensivo ma non so se è il meglio per me"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:12
Fabregas ricorda Hartono e avverte il Como: "Rispetto per il Pisa"
17:37
Serie B, il recupero di Catanzaro-Modena il 14 aprile
17:23
Roma, che guaio: lesione del bicipite femorale per Koné, fuori almeno un mese
16:59
Tottenham, Vicario sarà operato di ernia la prossima settimana
Leao e Yildiz
16:52
Serie A, ufficiali date e orari: Como-Inter domenica 12 aprile alle 20.45, Milan-Juve stesso orario domenica 26