Milan, difficoltà in attacco nel 2026 e Leao non convocato: Allegri rispolvera Fullkrug

La difesa del Milan è al momento la migliore della Serie A, ma in attacco i numeri sono molto meno lusinghieri (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ha fatto peggio) e con l'arrivo del nuovo anno le difficoltà realizzative del Diavolo sono aumentate: solo 14 gol segnati nelle ultime 12 partite e solo 3 nelle ultime 4 (Parma, Cremonese, Inter e Lazio) che hanno allontanato dalla vetta i rossoneri, a cui stanno mancando le reti segnate dalle punte.