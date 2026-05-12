Alisson vuole solo la Juve: ora l'incontro col Liverpool per fissare l'addio

L'estremo difensore brasiliano ha dato mandato al suo entourage di organizzare un vertice immediato con la dirigenza inglese per negoziare l'addio, confidando che il club assecondi le sue volontà dopo anni di successi condivisi. Nonostante i Reds abbiano recentemente esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2027 per non perderlo a parametro zero, l'imminente arrivo di Mamardashvili spinge il portiere verso Torino, dove è considerato il tassello ideale per chiudere la carriera ai massimi livelli europei.