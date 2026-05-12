Alisson vuole solo la Juve: ora l'incontro col Liverpool per fissare l'addio

La Juve ha raggiunto un accordo triennale con Alisson, ora il brasiliano deve convincere il Liverpool a liberarlo. I Reds chiedono 20 milioni

12 Mag 2026 - 10:00
10) Alisson dalla Roma al Liverpool: + 57,6 milioni (ceduto a 62,5) © Getty Images

10) Alisson dalla Roma al Liverpool: + 57,6 milioni (ceduto a 62,5) © Getty Images

Alisson Becker ha deciso di voler giocare nella Juventus per le prossime tre stagioni, raggiunta un’intesa sulla base di un contratto da 5 milioni di euro annui e ora chiederà al Liverpool di agevolare la sua partenza verso l'Italia.

L'estremo difensore brasiliano ha dato mandato al suo entourage di organizzare un vertice immediato con la dirigenza inglese per negoziare l'addio, confidando che il club assecondi le sue volontà dopo anni di successi condivisi. Nonostante i Reds abbiano recentemente esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2027 per non perderlo a parametro zero, l'imminente arrivo di Mamardashvili spinge il portiere verso Torino, dove è considerato il tassello ideale per chiudere la carriera ai massimi livelli europei.

La trattativa entra ora nel vivo sul fronte del cartellino: con la Juventus non intenzionata a compiere esborsi folli, spetterà proprio ad Alisson far valere il suo legame storico con il Liverpool per abbassare le pretese economiche, attualmente fissate tra i 15 e i 20 milioni di euro, e trasformare il suo desiderio in realtà. Lo scrive Tuttosport.

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