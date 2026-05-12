Juve, primo contatto tra Vlahovic e il Bayern

La Juventus non ha ancora risolto il nodo Dusan Vlahovic e il futuro dell'attaccante serbo è ancora tutto da scrivere. In attesa che si possa trovare un accordo, l'entourage dell'ex viola si sta guardando in giro. Il padre, in particolare, ha avuto un primo contatto con il Bayern Monaco, incerto sul destino di Kane (rinnoverà?) e interessato a Vlahovic. Per ora solo una presa di informazioni, ma che potrebbe dare vita presto a una trattativa vera e propria. Lo riporta il Corsport.