Mazzarri-Iraklis, non è ancora finita: nuovo viaggio in Grecia, verso la fumata bianca

12 Mag 2026 - 09:07
Walter Mazzarri © Getty Images

Walter Mazzarri © Getty Images

Una decina di giorni dopo la fumata nera, nonostante il viaggio a Salonicco, Walter Mazzarri e Iraklis ci riprovano. Oggi l'allenatore toscano tornerà in Grecia, questa volta per chiudere l'accordo e diventare il nuovo tecnico del club ellenico, appena tornato in prima divisione dopo 9 anni. L'ultima esperienza di Mazzarri da allenatore risale al 2023/24 sulla panchina del Napoli.

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