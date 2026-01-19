Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Lecce

Camarda, rebus risolto: operazione alla spalla e rientro anticipato al Milan

L'attaccante di proprietà dei rossoneri ha deciso di operarsi: le due società vanno verso l'interruzione del prestito 

19 Gen 2026 - 13:58

Francesco Camarda ha deciso: si opererà alla spalla destra. L'attaccante del Lecce, di proprietà del Milan, sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere il trauma contusivo rimediato nella sfida di campionato contro la Roma

Il futuro dell'attaccante classe 2008 è stato uno dei temi più chiacchierati degli ultimi giorni. Le due società interromperanno in anticipo il prestito? Una decisione da parte dei club è attesa nelle prossime 24/48 ore, ma viene da dire di sì. Il centravanti dovrebbe fare rientro a Milano per l'intervento e seguire il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati intorno ai tre mesi e Camarda sarà poi arruolato al Milan Futuro in Serie D per poter riprendere confidenza con il campo. 

Arrivato in Salento la scorsa estate a titolo temporaneo (diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto per il Diavolo), l'attaccante ha collezionato 17 presenze in Serie A, segnando il suo primo e unico gol lo scorso 28 settembre contro il Bologna

Leggi anche

Cardinale chiude l'era Elliott: nella rivoluzione rossonero anche l'addio di Furlani

milan
lecce
calciomercato
francesco camarda

Ultimi video

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

I più visti di Milan

Rientro anticipato per Camarda? Milan e Lecce lo decideranno domenica a San Siro

Chi tira il rigore? Leao pronto ad andare sul dischetto ma Allegri sceglie Nkunku

Milan, quale futuro per Modric? Tra rinnovo e addio, deciderà dopo il Mondiale

CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:11
Napoli, rinnovo per Nikita: la nuova scadenza del contratto
13:10
Fiorentina, Fabbian in chiusura. Sohm verso il Bologna
12:12
Fiorentina, ora Harrison è ufficiale: indosserà il 17
12:02
Bari, ufficiale l'esonero di Vivarini. Salta anche il ds Magalini
12:02
Napoli: il Pisa insiste per Lucca, previsto contatto tra i club