Camarda, rebus risolto: operazione alla spalla e rientro anticipato al Milan

Il futuro dell'attaccante classe 2008 è stato uno dei temi più chiacchierati degli ultimi giorni. Le due società interromperanno in anticipo il prestito? Una decisione da parte dei club è attesa nelle prossime 24/48 ore, ma viene da dire di sì. Il centravanti dovrebbe fare rientro a Milano per l'intervento e seguire il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati intorno ai tre mesi e Camarda sarà poi arruolato al Milan Futuro in Serie D per poter riprendere confidenza con il campo.