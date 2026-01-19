Camarda, rebus risolto: operazione alla spalla e rientro anticipato al Milan

L'attaccante di proprietà dei rossoneri ha deciso di operarsi: le due società vanno verso l'interruzione del prestito
Francesco Camarda ha deciso: si opererà alla spalla destra. L'attaccante del Lecce, di proprietà del Milan, sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere il trauma contusivo rimediato nella sfida di campionato contro la Roma.
Il futuro dell'attaccante classe 2008 è stato uno dei temi più chiacchierati degli ultimi giorni. Le due società interromperanno in anticipo il prestito? Una decisione da parte dei club è attesa nelle prossime 24/48 ore, ma viene da dire di sì. Il centravanti dovrebbe fare rientro a Milano per l'intervento e seguire il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati intorno ai tre mesi e Camarda sarà poi arruolato al Milan Futuro in Serie D per poter riprendere confidenza con il campo.
Arrivato in Salento la scorsa estate a titolo temporaneo (diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto per il Diavolo), l'attaccante ha collezionato 17 presenze in Serie A, segnando il suo primo e unico gol lo scorso 28 settembre contro il Bologna.