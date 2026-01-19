Il Milan chiude i conti con Elliott: Cardinale pronto a saldare il debito e ad azzerare CdA e dirigenza

La rivoluzione è in atto anche se nessuno può sapere con precisione in quale direzione si andrà e se il prossimo passaggio altro non sia che l'antipasto di una futura, ipotizzabile, vendita. Gerry Cardinale ha deciso di liberarsi di Elliott e di saldare il vendor loan da ormai 566 milioni che lega Red Bird e il Milan alla vecchia proprietà. La notizia, nell'aria da qualche tempo, è stata diffusa un paio di giorni fa da La Verità, che ha parlato dell'ingresso in società di un nuovo finanziatore, individuato nel gruppo Manulife Comvest. L'addio dei Singer, a cascata, porterebbe alla nomina di un nuovo CdA (in quello attuale sono presenti Dominic Mitchell e Gordon Singer proprio in rappresentanza di Elliott) e, con ogni probabilità, anche a una riformulazione del management rossonero con l'uscita di Giorgio Furlani e la nomina di un nuovo amministratore delegato (si parla di Massimo Calvelli, ex ad dell'ATP che da giugno 2025 è approdato in casa RedBird).