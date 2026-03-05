Rabiot: "Mi aspettavo di far bene, siamo forti e ora voglio vincere con il Milan"

Al Milan ci sono anche altri giocatori importanti. "Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. Per questo è utile provare, a volte rischiare alcune cose, e per farlo bisogna avere fiducia in noi stessi", ha detto Rabiot che poi ha parlato di Luka Modric. "La sua qualità la conoscevamo, a me ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant'anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario", ha ammesso.