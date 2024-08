Milan e Roma, non è tramontata l'idea di uno scambio Saelemaekers-Abraham

mercato

Se i rossoneri riusciranno a cedere Jovic, via libera a una nuova punta: piace ancora Abraham, con Saelemaekers che finirebbe alla Roma

Il famoso settimo giorno annunciato da Zlatan Ibrahimovic non è ancora scoccato e in effetti il mercato del Milan è tutt'altro che chiuso: della situazione Bennacer-Koné parliamo a parte, ma resta in piedi anche un'idea non certo nuova, quella dello scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham con la Roma. Ma l'incastro dipende da un'eventuale cessione di Luka Jovic.

Non solo lavori a centrocampo ma anche in attacco per il Milan, che potrebbe regalare una nuova punta a Paulo Fonseca. Nonostante il club rossonero a fine stagione abbia esercitato l'opzione per il rinnovo annuale del contratto di Jovic, che era in scadenza a giugno, potrebbe ancora privarsi dell'ex Fiorentina. Solo così (come per la questione Bennacer-Koné serve un'uscita prima di un'entrata) poi il duo Ibra-Forlani potrebbe procedere all'acquisto di un nuovo attaccante, che potrebbe essere Abraham, un profilo non certo nuovo in quanto a gradimento dalle parti di Milanello.

Per l'inglese, che sembrava vicino al West Ham anche se nelle ultime ore la pista si è notevolmente raffreddata, resta in piedi l'idea di uno scambio con la Roma, con Saelemaekers che andrebbe alla corte di De Rossi. C'è tempo sino alla mezzanotte di venerdì per far quadrare tutti gli incastri.

