Milan, Adli alla Fiorentina fa spazio: fatta per Vos, si riapre la pista Koné

MILAN

Il 24enne ha preferito la Viola al Marsiglia: pronto un contratto fino al 2029. Se Bennacer andrà in Arabia, possibile un colpo last minute

Yacine Adli alla Fiorentina: lunedì notte è arrivato l'ok del centrocampista franco-algerino ai viola, con il Milan che fa ancora spazio in rosa dopo le cessioni di Kalulu e Pobega nei giorni scorsi. I due club hanno raggiunto una base d'accordo con la seguente formula: prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 10 milioni. Vano il tentativo dei rossoneri di inserire l'obbligo. Intanto il Milan ha chiuso per Silvano Vos (Ajax) e, in caso di addio di Bennacer, farà un ultimo tentativo per avere Manu Koné del Borussia Moenchengladbach.

MILAN, ADLI VA ALLA FIORENTINA

Tentato anche dall'opzione Marsiglia, Adli si unirà alla corte di Palladino, finito già nel mirino delle critiche. Nelle prime tre uscite stagionali infatti, la Fiorentina ha portato a casa altrettanti pareggi. Arrivato dal Bordeaux nel 2022 da mezz'ala, il classe 2000 si è specializzato nelle ultime stagioni nel ruolo di regista davanti la difesa. Dotato di buona visione ma troppo lento in diverse occasioni, Adli svolgerà presto le visite mediche di rito: per lui è pronto un contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione.

MILAN, UNO O DUE COLPI A CENTROCAMPO? DIPENDE DA BENNACER

Dopo l'uscita di Adli, il Milan attende novità dall'Arabia Saudita in merito a Ismael Bennacer. Se i sondaggi dovessero tramutarsi in proposta concreta, il club proverebbe un doppio colpo in mediana: prima Silvano Vos, che arriverà a prescindere dal destino dell'algerino (è un classe 2005, potrebbe non essere aggregato da subito alla prima squadra. All'Ajax 3 milioni più bonus, firma attesa venerdì), poi Manu Koné, che i rossoneri non hanno mai dimenticato. Dalla Germania rilanciano: club e giocatore hanno già un accordo, ora Ibrahimovic e Furlani cercheranno di capire se il 'Gladbach abbasserà le richieste dagli iniziali 25 milioni a 15 milioni.

Vedi anche Milan Milan, discorso di Ibrahimovic alla squadra dopo la sconfitta di Parma