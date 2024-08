Milan, Ibrahimovic: "La squadra è completa ma siamo al giorno 6 su 7, vediamo..."

MILAN

Il senior advisor rossonero: "Se ne prendiamo troppi blocchiamo i giovani. Morata è venuto con la squadra, è un leader"

© Getty Images "Se il mercato in entrata è chiuso lì davanti? Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo. Poi abbiamo anche il Milan Futuro, se prendiamo troppi giocatori blocchiamo lo spazio per i giovani, che non abbiamo paura di mettere in campo. La squadra è completa, poi siamo al giorno 6 su 7, vediamo cosa succede". Così Zlatan Ibrahimovic a Dazn prima di Parma-Milan su un'eventuale operazione in entrata dopo l'infortunio di Alvaro Morata, alle prese con una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della gamba sinistra che lo terrà fuori anche per la sfida della Lazio del 31 agosto.

"Lui è un leader, è venuto con la squadra a dare il supporto da fuori - ha detto ancora Ibra, senior advisor rossonero, sull'attaccante spagnolo - Lui è uno che ha grande esperienza mentalmente e anche in campo. È molto importante per il gruppo, abbiamo un buon mix tra giovani e giocatori di esperienza".