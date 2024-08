Abraham vuole solo il Milan, possibile inserimento di Calabria nella trattativa

vice morata

L'attaccante inglese vuole ritrovare Tomori ma il club giallorosso spinge per una cessione a titolo definitivo

Tammy Abraham non è certo un nome nuovo nell'orbita Milan e l'attaccante inglese resta nel mirino rossonero anche dopo l'arrivo di Morata, del quale farebbe il vice nei piani di Fonseca. Abraham ribadisce il sì ai rossoneri come una ventina di giorni fa, ma la formula dell'affare è ancora tutta da trovare. La Roma, infatti, dopo i colpi Soulé, Dovbyk, Sangaré, Le Fee e Dahl vuole monetizzare per riequilibrare il bilancio e chiede 25 milioni di euro mentre il Milan pensa ad alcune contropartite per abbassare l'esborso.

I giallorossi hanno già risposto con freddezza alle opzioni Jovic e Okafor, per questo spunta il nome di Davide Calabria, stimato da Daniele De Rossi e che potrebbe trovare la corsia destra chiusa dall'arrivo ormai prossimo di Emerson Royal. Il capitano rossonero è in scadenza 2025 dunque, in mancanza di un rinnovo di contratto, sarebbe proprio il momento giusto per una cessione. Situazione comunque ancora tutta da monitorare.

Intanto Abraham scalpita e vorrebbe riabbracciare Fikayo Tomori, con cui era stato al Chelsea dal 2019 al 2021 e col quale ha passato le vacanze: dai Blues al rossonero, i due inglesi ancora assieme, perché no?

