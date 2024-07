Milan, in arrivo il terzo colpo: oggi si chiude per Emerson Royal

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri a un passo dall'accordo con gli Spurs per un'operazione da 15 milioni di euro più di 3 di bonus

Il Milan non si ferma e il terzo colpo rossonero è in dirittura d'arrivo, manca veramente poco. Dopo l'arrivo di Morata dall'Atletico e del difensore Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, che ieri ha svolto le visite mediche ed è pronto a firmare fino al 2029, i rossoneri stanno per portare all'ombra della Madonnina il terzino Emerson Royal. Mancano solo gli ultimi dettagli ma la fumata bianca è sempre più vicina, con il Tottenham ballano 2 milioni di euro ma oggi potrebbe essere il giorno giusto per la svolta decisiva per la trattativa: costo dell'operazione 15 milioni di euro più di 3 di bonus. Gli Spurs volevano 15+5 per arrivare all’intesa definitiva, ma potrebbero "accontentarsi". Il giocatore brasiliano ha disputato 24 presenze nell'ultima stagione in Inghilterra segnando una rete. Il Milan è pronto ad accoglierlo.

Questo però potrebbe creare dei problemi a Calabria, che si dovrebbe giocare il posto da titolare con il brasiliano. Vedremo quale sarà la scelta del nuovo tecnico Fonseca. Il difensore italiano del '96, in scadenza di contratto con il Diavolo, il mese scorso sarebbe stato vicino alla partenza, secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe detto no a uno proposta dal Galatasaray. Scopriremo quale sarà il suo futuro.