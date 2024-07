Milan, contatti con la Roma per Abraham: c'è il sì del giocatore

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri, sempre a caccia di un centravanti, lavorano per portare a Milano l'inglese, che non è un'alternativa a Morata

Il Milan sta seriamente pensando all'opzione Tammy Abraham per rinforzare il proprio attacco. I rossoneri hanno già incassato il gradimento del giocatore e hanno preso contatto con la Roma: i due club sono ora al lavoro per cercare la formula ideale per un eventuale trasferimento. Abraham, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juventus, non rappresenterebbe un'alternativa ad Alvaro Morata, perché il club punta ad avere in rosa altri due centravanti oltre a Jovic.

Come spiegato da Matteo Moretto, il calciatore gradirebbe la destinazione, ma servirà necessariamente trovare un accordo che soddisfi entrambe le società e non è da escludere che un giocatore possa fare il percorso inverso come contropartita tecnica.

Abraham è reduce da un'annata tormentata dopo la rottura del crociato rimediata al termine della stagione 2022/23: tornato in campo a inizio aprile, ha collezionato appena 12 presenze tra Serie A ed Europa League, mettendo a referto un gol. In passato ha dimostrato di saper fare la differenza (27 gol nella prima stagione in giallorosso, sotto la guida di Mourinho), ma è chiaro che il Milan non può concentrare tutti i suoi sforzi di mercato solamente su di lui. La pista Morata resta infatti caldissima, anche se per l'accelerata definitiva bisognerà necessariamente attendere la finale di Euro 2024.