Napoli, occhi puntati su Gosens: la Fiorentina apre alla cessione

03 Giu 2026 - 15:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli sta pianificando il mercato estivo ed è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Robin Gosens: la Fiorentina vorrebbe cederlo per alleggerirsi del suo contratto in scadenza nel 2028, uno dei più onerosi della squadra. Probabile dunque che una trattativa venga impostata nelle prossime settimane. Come alternative, si valutano anche Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise e Moris Valincic della Dinamo Zagabria. 

Ultimi video

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

I più visti di Mercato

Victor Osimhen

Il ct della Nigeria: "Osimhen non convocato: sta cambiando squadra". La Juve...

Palestra, l'asta milionaria e la fuga dei... piedi buoni: così non si arresta l'impoverimento del sistema Italia

DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Oliver Glasner saluta il Crystal Palace con una lettera: ufficiale l'addio

La Roma non molla Dybala, proposto rinnovo biennale alla Joya

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:47
Barcellona, si complica il riscatto di Rashford: lo United rifiuta la prima offerta
Kolo Muani
15:30
Juve, e ora? Perso Vlahovic, si va decisi su Kolo Muani
15:19
Napoli, occhi puntati su Gosens: la Fiorentina apre alla cessione
13:25
Juventus-Vlahovic, fumata nera sul rinnovo: niente accordo, sarà addio
13:03
Dionisi può ripartire dall'estero: è nel mirino del Watford