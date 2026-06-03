Napoli, occhi puntati su Gosens: la Fiorentina apre alla cessione

Il Napoli sta pianificando il mercato estivo ed è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Robin Gosens: la Fiorentina vorrebbe cederlo per alleggerirsi del suo contratto in scadenza nel 2028, uno dei più onerosi della squadra. Probabile dunque che una trattativa venga impostata nelle prossime settimane. Come alternative, si valutano anche Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise e Moris Valincic della Dinamo Zagabria.