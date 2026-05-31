indizio o battuta?

Osimhen lascia il Galatasaray, il ct della Nigeria confessa: "Forse cambierà squadra"

Victor Osimhen pronto a lasciare il Galatasaray. Clamorosa rivelazione del ct della Nigeria, ma la clausola blocca la Juventus

31 Mag 2026 - 14:46
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Victor Osimhen sta lasciando il Galatasaray? L'incredibile indiscrezione di mercato, se di questo si tratta, arriva direttamente da Eric Chelle, ct della Nigeria, che ha annunciato così l'assenza dell'ex Napoli dalle convocazioni per le amichevoli contro Polonia e Portogallo: "La cosa più importante è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen ha... (sorride, ndr) forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa perché se giocasse non sarebbe al 100% e poi mancherà anche Lookman".

Cosa dice la clausola anti-Italia di Osimhen?

 Già negli scorsi mesi la stampa nigeriana aveva parlato di un accordo tra Osimhen e il presidente del Galatasaray per essere lasciato partire a fine stagione. La scorsa estate, quando aveva ceduto il giocatore al Gala, il Napoli aveva fatto inserire un dettaglio preciso: una clausola secondo la quale i turchi non avrebbero potuto cederlo ad alcun club di Serie A i successivi due anni (quindi estate 2027).

Osimhen può andare alla Juventus?

 Praticamente impossibile dunque pensare che la Juventus, che potrebbe perdere Vlahovic e da sempre apprezza il nigeriano, a maggior ragione ora che ha Spalletti, allenatore con cui l'attaccante aveva vinto lo scudetto in azzurro, o altre squadre italiane possano comprarlo in questa sessione di mercato. Ricordiamo, comunque, che Osimhen avrebbe grande mercato in Premier League quindi, se Chelle avesse ragione, è proprio lì che potrebbe finire.

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
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