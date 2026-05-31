Osimhen lascia il Galatasaray, il ct della Nigeria confessa: "Forse cambierà squadra"

Victor Osimhen sta lasciando il Galatasaray? L'incredibile indiscrezione di mercato, se di questo si tratta, arriva direttamente da Eric Chelle, ct della Nigeria, che ha annunciato così l'assenza dell'ex Napoli dalle convocazioni per le amichevoli contro Polonia e Portogallo: "La cosa più importante è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen ha... (sorride, ndr) forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa perché se giocasse non sarebbe al 100% e poi mancherà anche Lookman".