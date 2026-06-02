Conte, arrivano le prime offerte: pronto un maxi stipendio dal Fenerbahce

Chiusa la sua esperienza biennale al Napoli, con in bacheca uno scudetto e una Supercoppa italiana, Antonio Conte sta sfogliando la margherita. Il suo nome è stato accostato alla Nazionale per un clamoroso ritorno dopo l'esperienza del biennio 2014-2016, ma finché non sarà eletto il nuovo presidente della Figc, non ci potranno essere trattative e accordi. Anche perché c'è da battere la concorrenza di Roberto Mancini. Per questo il tecnico pugliese si sta guardando intorno, anche perché qualche richiesta gli è già arrivata.