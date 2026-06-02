Palestra, l'asta milionaria e la fuga dei... piedi buoni: così non si arresta l'impoverimento del sistema Italia

Trenta, trentacinque, quaranta, quarantacinque milioni... Di più, sempre di più, un milioncino a notte. Adesso ci siamo attestati a quota 50, ma domani non basteranno più e dopodomani meno che meno: "E' il mercato, bellezza, il mercato! E tu non ci può fare niente, niente! (semicit.)". Poco importa dunque che Marco Palestra - 21 anni, un recente passato e un presente molto promettenti e un futuro tuttavia ancora tutto da scrivere - abbia a curriculum una sola vera stagione in Serie A, 37 partite, un gol e 4 assist col Cagliari, il prezzo lo fa la domanda. E la domanda per il giovane esterno dell'Atalanta è alta, altissima. Ergo, l'Atalanta alza, da regola, l'asticella. Sempre più.