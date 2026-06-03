Barcellona, si complica il riscatto di Rashford: lo United rifiuta la prima offerta

Il futuro di Marcus Rashford è ancora tutto da scrivere. L'attaccante inglese è stato uno dei grandi protagonisti del Barcellona con 14 gol e altrettanti assist in 49 presenze ma il riscatto dal Manchester United rischia di complicarsi. Come riportato dal Daily Mail, i blaugrana avrebbero offerto 15 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo ma i Red Devils hanno risposto con un secco "no": per tenerlo in Spagna servirà almeno il doppio. L'arrivo di Anthony Gordon in Catalogna potrebbe complicare ulteriormente le cose, visto che Rashford rischierebbe di avere meno spazio. Secondo le ultime indiscrezioni, lo United avrebbe già preparato il rientro del classe '97. L'attaccante ha sempre manifestato la sua volontà di proseguire in blaugrana, ma senza l'offerta giusta il rischio di tornare a Manchester è alto.