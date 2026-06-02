Glasner-Crystal Palace: è ufficiale l'addio del tecnico austriaco, Milan nel futuro?

Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il club ha salutato il tecnico austriaco con un video condiviso su X, mentre lo stesso Glasner ha scritto una lettera al club e ai tifosi per ringraziare di quanto accaduto durante la sua esperienza in Inghilterra, una esperienza con ben tre trofei vinti tra cui la recente Conference League. Per l'allenatore ora si prospetta la possibilità di firmare con il Milan: è il preferito di Ralf Rangnick per la panchina dei rossoneri in caso di suo approdo a Milano. Di seguito la lettera di addio di Glasner al Crystal Palace:
Sto scrivendo questa mattina dopo la serata magnifica a Lipsia, che così tanti di voi hanno vissuto sia qui che a casa, e spero che abbiate tutti ancora un grande sorriso sul volto, proprio come noi.
È difficile spiegare come mi sento lasciando il Crystal Palace dopo questi ultimi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questo club di calcio. È un periodo che mi rimarrà dentro per il resto della vita.
Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park da estraneo. Ora mi sento un vero sud-londinese. Certo, tutti i tifosi dicono che il loro club è speciale, ma il Palace lo è davvero: ha un’energia unica, profondamente radicata nella comunità, con la famiglia al centro di tutto.
Soprattutto, questo club è costruito sulla connessione più forte tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato ad aver vissuto un viaggio incredibile insieme a tutti voi durante il tempo passato qui.
Il calcio è sempre legato ai risultati. Senza risultati non si rimane a lungo da nessuna parte. Ma i risultati, e persino i trofei, non sono ciò di cui sono più orgoglioso. Quello di cui sono più fiero è aver fatto parte di una squadra che abbiamo costruito insieme e del legame tra giocatori, staff tecnico, Steve e la dirigenza, e soprattutto voi, i tifosi. Insieme abbiamo creduto che non ci fosse niente che questo club non potesse raggiungere e nessun avversario che non potessimo battere.
Mi porto dietro tanti bei ricordi, ma ciò che spicca è l’atmosfera che avete creato a Selhurst Park nei giorni delle partite: l’emozione, l’intensità, il rumore. Tutto questo ha dato carburante ai nostri giocatori talentuosi per esprimersi al meglio e dare tutto.
Abbiamo creato una mentalità per cui possiamo competere. Questo non significa vincere ogni singola partita, ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può battersi contro le squadre migliori sia in casa che in Europa.
Abbiamo avuto il finale perfetto a Lipsia. È stata una partita che ha mostrato esattamente cosa è diventata questo gruppo: una squadra che non si arrende mai e che si sostiene a vicenda in ogni momento. Sarà per me un grande orgoglio guardarvi in Europa League la prossima stagione, dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra ogni possibilità di vivere un’altra stagione di successo.
Voglio ringraziarvi per il vostro incredibile sostegno, per la vostra resilienza e soprattutto per la vostra fiducia. Continuerò a seguire i vostri progressi e ad attendere i vostri successi futuri, perché ve lo meritate.
Un grande abbraccio a tutti,
Oliver Glasner