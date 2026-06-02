Glasner-Crystal Palace: è ufficiale l'addio del tecnico austriaco, Milan nel futuro?

Sto scrivendo questa mattina dopo la serata magnifica a Lipsia, che così tanti di voi hanno vissuto sia qui che a casa, e spero che abbiate tutti ancora un grande sorriso sul volto, proprio come noi.

È difficile spiegare come mi sento lasciando il Crystal Palace dopo questi ultimi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questo club di calcio. È un periodo che mi rimarrà dentro per il resto della vita.

Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park da estraneo. Ora mi sento un vero sud-londinese. Certo, tutti i tifosi dicono che il loro club è speciale, ma il Palace lo è davvero: ha un’energia unica, profondamente radicata nella comunità, con la famiglia al centro di tutto.

Soprattutto, questo club è costruito sulla connessione più forte tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato ad aver vissuto un viaggio incredibile insieme a tutti voi durante il tempo passato qui.

Il calcio è sempre legato ai risultati. Senza risultati non si rimane a lungo da nessuna parte. Ma i risultati, e persino i trofei, non sono ciò di cui sono più orgoglioso. Quello di cui sono più fiero è aver fatto parte di una squadra che abbiamo costruito insieme e del legame tra giocatori, staff tecnico, Steve e la dirigenza, e soprattutto voi, i tifosi. Insieme abbiamo creduto che non ci fosse niente che questo club non potesse raggiungere e nessun avversario che non potessimo battere.