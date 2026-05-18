Sarri-Lazio, addio dietro l'angolo: il tecnico verso l'Atalanta insieme a Giuntoli

Da Gasperini al posto che fu di Gasperini il passo sembra brevissimo. Maurizio Sarri è pronto a dire addio alla Lazio e, come consuetudine, non ha nascosto affatto il suo stato d'animo nel post derby. Uno sfogo duro, in cui il tecnico toscano ha voluto chiarire alcuni punti importanti ("Non sono stato ascoltato in niente", ndr) e, di fatto, anticipato il suo addio. Anche perché per lui sembra già prontissima una nuova avventura chiamata Atalanta. Già, perché a Bergamo Sarri piace parecchio e Giuntoli, con ogni probabilità nuovo ds del club bergamasco (D'Amico è come noto in uscita, forse in direzione Milan), ha deciso di puntare su di lui per il rilancio dei nerazzurri dopo un'annata prevedibilmente complicata causa addio, appunto, di Gian Piero Gasperini.



L'affare non è ancora fatto e mancano passi che sono chiaramente significativi. Sarri dovrà incontrare Lotito e confrontarsi con lui, ma questa volta, a differenza della scorsa estate, non ha intenzione di accettare tutto. Dirà di non poter lavorare senza avere diritto di parola sul mercato e di non essere disposto ad accettare un'altra stagione come questa. Lotito farà poco per trattenerlo (c'è Gattuso nell'orizzonte biancoceleste?) e Sarri potrà comodamente accettare la corte dei Percassi. Tutto sulla carta molto semplice anche se poi, ovviamente, dalle parole o dalle intenzioni bisognerà passare ai fatti.



E Palladino? Palladino come un anno fa, quando lasciò Firenze, attenderà la proposta giusta. Nelle panchine di Serie A c'è movimento e c'è movimento, in particolare, in alcune tra quelle importanti. Il Napoli, ad esempio, anche in questo caso in attesa di un incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il quale, da quel che ci risulta, sarà anche attratto dall'idea Italiano, ma non scarta affatto l'opzione Palladino, uno dei tanti figli di Napoli che a Napoli potrebbe trovare la giusta dimensione per l'atteso salto di carriera e qualità.