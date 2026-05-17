Napoli, con la Champions diventa obbligatorio il riscatto di Hojlund: cifre e dettagli

Serie A 2025/26, le foto di Pisa-Napoli
© ansa | Pisa-Napoli del 17 maggio 2026
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La qualificazione matematica del Napoli alla prossima Champions League porta con sé anche una conseguenza importante sul mercato degli azzurri: da oggi diventa infatti obbligatorio il riscatto dal Manchester United di Rasmus Hojlund, che in stagione ha collezionato 43 presenze, 15 gol e 8 assist tra tutte le competizioni.
Il Napoli dovrà quindi versare 44 milioni di euro nelle casse del club inglese, oltre ai 6 già investiti per il prestito oneroso definito in estate dopo l’infortunio di Lukaku. Nel contratto dell'attaccante danese è presente anche una clausola da 85 milioni valida dal 2027.
"Ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli e saluto il Manchester United. Questo mi sembra strano, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, mi avete fatto sentire a casa e mi avete permesso di ritrovare la mia fiducia è qualcosa per cui vi sarò sempre grato. Salutare il Manchester United è una cosa che mi fa emozionare. Il sogno della mia infanzia si è realizzato giocando a Old Trafford con la maglia rossa. Quindi il gol di oggi simboleggia un nuovo inizio pieno di fiducia, in cui darò tutto per il Napoli nei tempi a venire, e un grazie a tutti i tifosi, giocatori e membri dello staff del Manchester United che hanno reso realtà il sogno che avevo da bambino. È ora di nuovi sogni, quindi inseguiamoli”.
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