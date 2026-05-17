Napoli, con la Champions diventa obbligatorio il riscatto di Hojlund: cifre e dettagli

"Ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli e saluto il Manchester United. Questo mi sembra strano, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, mi avete fatto sentire a casa e mi avete permesso di ritrovare la mia fiducia è qualcosa per cui vi sarò sempre grato. Salutare il Manchester United è una cosa che mi fa emozionare. Il sogno della mia infanzia si è realizzato giocando a Old Trafford con la maglia rossa. Quindi il gol di oggi simboleggia un nuovo inizio pieno di fiducia, in cui darò tutto per il Napoli nei tempi a venire, e un grazie a tutti i tifosi, giocatori e membri dello staff del Manchester United che hanno reso realtà il sogno che avevo da bambino. È ora di nuovi sogni, quindi inseguiamoli”.