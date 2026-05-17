Inter, Marotta: "Nessuna rivoluzione Inter, ma mix giovani ed esperti"
"Qualche cambiamento ci sarà, non una rivoluzione ma una evoluzione. Ci sono dei calciatori per cui si chiude un ciclo, puntiamo ad un mix tra giovani e calciatori esperti". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Verona e prima della cerimonia di premiazione con la coppa dello Scudetto. "Lo zoccolo duro c'è anche oggi lo abbiamo dimostrato ed è questa la strada da seguire", ha aggiunto a proposito della rosa nerazzurra.