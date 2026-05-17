Inter, Marotta: "Nessuna rivoluzione Inter, ma mix giovani ed esperti"

17 Mag 2026 - 17:25

"Qualche cambiamento ci sarà, non una rivoluzione ma una evoluzione. Ci sono dei calciatori per cui si chiude un ciclo, puntiamo ad un mix tra giovani e calciatori esperti". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Verona e prima della cerimonia di premiazione con la coppa dello Scudetto. "Lo zoccolo duro c'è anche oggi lo abbiamo dimostrato ed è questa la strada da seguire", ha aggiunto a proposito della rosa nerazzurra.

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Lewandowski verso l'Arabia: domenica il saluto al Barcellona. Milan e Juve, fine del sogno

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Xabi Alonso ufficiale al Chelsea, contratto di 4 anni: "Che orgoglio, io e il club abbiamo la stessa ambizione"

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:25
Inter, Marotta: "Nessuna rivoluzione Inter, ma mix giovani ed esperti"
16:21
Napoli, con la Champions diventa obbligatorio il riscatto di Hojlund: cifre e dettagli
15:22
Napoli, Di Lorenzo: "Futuro Conte? Nel gruppo non c'è incertezza"
15:04
Napoli, scatta l'obbligo di riscatto per Hojlund
11:57
Juve, Chiellini: "Vlahovic? Spero non sia la sua ultima allo Stadium, lo vedremo nelle prossime settimane"