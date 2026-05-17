Napoli, Di Lorenzo: "Futuro Conte? Nel gruppo non c'è incertezza"

"È stata una stagione complicata sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito e ha affrontato le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e adesso vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto che non è ancora matematico". Così a Sky Sport il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria sul Pisa. "Il futuro di Conte? Questo senso di incertezza lo percepisco più all'esterno che all'interno del gruppo. In due anni abbiamo raggiunto risultati incredibili, abbiamo vinto lo scudetto, la Supercoppa, le qualificazioni in Champions. Sicuramente ci saranno cambiamenti, i giocatori vanno e vengono ma quel che non deve mai mancare a Napoli è essere competitivi. Spero che il Napoli lotti per le posizioni di alta classifica. Come è sempre stato negli ultimi quindici anni tranne tre anni fa", ha aggiunto.